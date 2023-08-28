施振榮表示，當年與灣聲樂團音樂總監李哲藝老師發起《新年音樂會》，要將臺灣的經典音樂帶給大家，五年來（2019-2023）反應熱烈，希望二十年後可以跟維也納音樂會齊名，同時為了將臺灣音樂帶給年輕朋友，特別發起舉辦《臺瘋音樂會》。

三場《臺瘋音樂會》共計1.18萬個觀眾入場，熱情撼動北流，周日單場更吸引了4,200名觀眾湧入，幾乎滿場。施振榮表示，在真正的颱風即將來襲的前二日，《臺瘋音樂會》已率先展現其為台灣帶來的獨特魅力，要讓大家為臺灣音樂瘋狂，為此音樂會內容十分大膽創新，結合了表演藝術與視覺藝術，交響樂團的音樂家與歌手、聲樂家攜手，還有虛擬人鄧麗君跨越時空與歌手對唱，都是前所未有的組合，讓人留下深刻的印象。

他並指出，此次音樂會也整合了科技與文化，透過科文（又又）融授權攝影師馮業輝的《絕美之島》影片及生成藝術家吳哲宇的生成藝術創作，透過舞台上寬20多公尺、長10公尺的巨型LED螢幕播放呈現，在舞台上營造出奇幻的視聽體驗。

颱風是臺灣在每年7至10月特有的熱帶氣旋，灣聲以此發想規劃舉辦年中音樂會，強調擺脫古典制式，跨足流行音樂市場，帶著一點叛逆的精神，要讓音樂會被更多年輕朋友接受，為臺灣音樂瘋狂，刮起一股旋風，引爆另一股新風潮。