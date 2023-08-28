近年受通膨影響，民眾荷包縮水有感，一名男子感嘆，物價年年攀升，薪水卻沒有跟著調漲，問住北市的天龍人一個月大約花多少生活費？貼文引發熱議，部分人指若扣掉房租，減少和朋友交際次數，節省一點，一個月開銷能控制在2萬5000元，但也有人說要5萬才能勉強活得像人。

原PO昨（27）日於PTT八卦版指出，物價一年比一年高，受薪階級的收入卻沒有跟著往上調升，好奇住北市的居民一個月平均要花多少錢？

貼文吸引網友討論，「大概5萬才能勉強活得像人」、「天龍人一個月沒花10萬怎麼敢叫天龍人？」、「10萬以下是什麼爛生活」、「車貸、房貸、電信、光纖第四台和瓦斯水電等費用均攤下來，一個月10萬基本盤」。

但也有人認為節儉一點，2萬5000元還能過，「省著過一個月2萬5千應該可以吧」、「不含房租，一人一個月2萬5正常」、「沒啥交際時大概至少2萬5」、「不含房租2萬多吧」、「減少娛樂支出，2萬5勉強可以過」、「只算吃飯和交通費一天大概400元，省著過一個月2萬5應該可以吧」。