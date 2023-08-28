曾有部分地方政府發現部分民眾死亡後，因欠繳國民年金保費導致遺屬無法領取相關給付，計算後卻發現，領取的給付大於保費，因此媒合慈善團體、宮廟等提供周轉金協助，為擴大辦理，國民年金監理委員會近日提案「儲蓄互助社辦理協助國民年金弱勢被保險人繳納欠費試辦計畫」，擬納入互助社並擴大範圍包括「喪葬給付」及「將屆滿老年給付5年請求權」對象。

如屏東縣政府與地方慈善團體代墊國保保費合作，辦理至今已申請19案、並核准17案、皆是喪葬給付個案；台東縣政府與台東天后宮合作，至今也有約20案申請，也僅針對喪葬給付個案。

國民年金監理委員會執行秘書石美春表示，部分案件符合保險給付事由後，可領取的給付比保費高，照理說應該會盡快繳交，實務上弱勢民眾可能連生活都難以維持、何況是積欠多年的保費？因此有地方政府與慈善團體、宮廟合作，初步以一次給付的喪葬津貼為主，只要給付大於保費支出就協助周轉，符合條件的遺屬還可以繼續請領遺屬年金給付。

為擴大辦理，因此提案與各縣市均有的互助合作社合作辦理。石美春說，除了喪葬給付外，地方政府也提案把將屆滿5年請求權時效的老年給付案件納進來，因為部分老年給付支出大於保費累積，且繳清保費後還能持續請領老年給付至其死亡為止。

石美春擔心，由於詐騙猖獗，部分民眾擔心受騙上當、而不願與國民年金服務員合作，屏東縣及台東縣因有往例可循，試辦計畫僅與2縣市的儲蓄合作社合作，如果試辦效果不錯，將擴大至各縣市辦理。