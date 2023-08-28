行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）28日登場，邀請廠海內外專家共同為生醫政策把脈，提出建言。

楊育民表示，新冠疫情改變很多的思維和產業的大洗牌，醫療藥品疫苗研發製造能力成為國家安全的重要護國群山，要用跨領域跨國合縱連橫，冒謀略，打造科技基礎。生物科技製造技術也從的以前是8分研發2分製造，轉變為2分研發8分製造。

楊育民說，台灣在生物科技領域有多項人才文化的優勢，要加速為下一次大流行做好準備。包括：疫苗藥品研發、製造技術能力、分析技術能力、跨領域生態系統和世界級機制國際合作。

近年美國政府砍藥價，生技股下跌，新創公司募資不易，而國內生技股活絡，今年更掀起募資熱潮，楊育民認為，美、疫後科技完美風暴資本市場黃金交叉，這是台灣最好的機會，應大膽切入，塑造以研發創新為本的生技醫藥產業（包括CDMO），以「人才、資金、智財、法規、環境、選題」為略核心，以合縱連橫政策，打造生技護國群山。