時碩第二季EPS從去年同期1.44元降至1.01元；上半年EPS從去年同期3.16元降至1.77元，雙雙創同期第六高。7月合併營收3.14億元，月減8.95％、年減22.87％；前七月合併營收24.75億元，年減12.37％。

時碩主管表示，時碩7月營收呈月減、年減，主因是自行車及半導體業客戶還在調整庫存所致。時碩8月接單及出貨現況不佳，倘若8月營收下滑，第三季營運不樂觀，今年營收成長恐無望。