時碩第二季EPS從去年同期1.44元降至1.01元；上半年EPS從去年同期3.16元降至1.77元，雙雙創同期第六高。7月合併營收3.14億元，月減8.95％、年減22.87％；前七月合併營收24.75億元，年減12.37％。
時碩主管表示，時碩7月營收呈月減、年減，主因是自行車及半導體業客戶還在調整庫存所致。時碩8月接單及出貨現況不佳，倘若8月營收下滑，第三季營運不樂觀，今年營收成長恐無望。
精密機械金屬加工零件大廠時碩工業因自行車及半導體產業客戶還在調整庫存，雖接獲台灣自行車大廠訂單，要遞延至明年出貨，預期今年成長無望。明年自行車出貨成長，半導體協會預估明年起，12吋晶圓設備廠設備支出將連三年雙位數成長，時碩看好明年營運有機會成長。
時碩第二季EPS從去年同期1.44元降至1.01元；上半年EPS從去年同期3.16元降至1.77元，雙雙創同期第六高。7月合併營收3.14億元，月減8.95％、年減22.87％；前七月合併營收24.75億元，年減12.37％。
時碩主管表示，時碩7月營收呈月減、年減，主因是自行車及半導體業客戶還在調整庫存所致。時碩8月接單及出貨現況不佳，倘若8月營收下滑，第三季營運不樂觀，今年營收成長恐無望。
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