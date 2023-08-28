港股小鵬汽車28日受帶動飆漲，早盤最高一度漲逾16％，現漲14.36％報74.45港幣，成交值13.93億港幣。
小鵬與滴滴還宣布新造車計劃，將推出一個全新電動汽車品牌，代號MONA，首款產品預計於2024年量產並推出市場。小鵬汽車董事長何小鵬在溝通會上表示，MONA車型是小鵬第二品牌甚至第三品牌的開始，MONA車型的品牌少數的SKU將針對共享交通，最主要的SKU是打造高等級的無人駕駛。
綜合陸媒指出，滴滴內部已經取消自己的造車計畫，而小鵬汽車則希望透過此切入網約車等業務。
小鵬汽車28日早宣布，擬收購滴滴智能汽車開發業務資產，最高對價約58.35億元，將以增發股份的形式支付，對價股份數量最多為9,113.18萬股A類普通股，占擴大後公司已發行且發行在外的股本約5％。每股A類股份發行價為64.03港幣，較上周五收盤價65.1港幣折讓1.64％。
港股小鵬汽車28日受帶動飆漲，早盤最高一度漲逾16％，現漲14.36％報74.45港幣，成交值13.93億港幣。
小鵬與滴滴還宣布新造車計劃，將推出一個全新電動汽車品牌，代號MONA，首款產品預計於2024年量產並推出市場。小鵬汽車董事長何小鵬在溝通會上表示，MONA車型是小鵬第二品牌甚至第三品牌的開始，MONA車型的品牌少數的SKU將針對共享交通，最主要的SKU是打造高等級的無人駕駛。
綜合陸媒指出，滴滴內部已經取消自己的造車計畫，而小鵬汽車則希望透過此切入網約車等業務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。