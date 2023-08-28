港股小鵬汽車28日受帶動飆漲，早盤最高一度漲逾16％，現漲14.36％報74.45港幣，成交值13.93億港幣。

小鵬與滴滴還宣布新造車計劃，將推出一個全新電動汽車品牌，代號MONA，首款產品預計於2024年量產並推出市場。小鵬汽車董事長何小鵬在溝通會上表示，MONA車型是小鵬第二品牌甚至第三品牌的開始，MONA車型的品牌少數的SKU將針對共享交通，最主要的SKU是打造高等級的無人駕駛。

綜合陸媒指出，滴滴內部已經取消自己的造車計畫，而小鵬汽車則希望透過此切入網約車等業務。