（影片 / 記者爆料網）

台南永康區（23）日一名母親下車後，竟粗心將僅1歲女兒反鎖車內，此時正值下午5時許，該名母親擔心天氣炎熱將女童悶壞，情急之下選擇報警處理。員警接獲報案後，隨即攜鎖匠抵達案發現場，未料女童卻被眼見的一幕嚇得哇哇大哭。員警為安撫女童情緒，靈機一動拿手機播放熱門兒歌「2隻老虎」，女童這才逐漸停止哭泣，最後也成功化解受困危機。

根據警方說法，該名母親向員警稱自己熄火停車，並到後座整理一些物品，並將車鑰匙、遙控器放置女兒的安全座椅旁。母親隨後下車到車廂取物，卻一時不慎，慣性將車門關上，女兒同時誤觸遙控器按鈕，導致車門反鎖。由於女童年齡尚小，並未懂得如何解開車鎖，母親情急下，第一時間向警方尋求幫助。

待員警、鎖匠抵達現場進行救援時，女童大概是因為陌生面孔的來勢洶洶，當場被嚇得哇哇大哭。員警見狀，靈機一動，依靠在車窗邊播放熱門兒歌「兩隻老虎」，母親同時在一旁安撫情緒。經過眾人努力，最終也順利從鎖匠撐開的門縫中，取得女童手上的遙控器，成功化解這場受困危機。