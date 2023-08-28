前日本男星後藤祐樹14歲以「YUKI」之名，與韓籍少女SONIM組成「EE JUMP」出道，之後因毆打女經紀人遭開除，之後涉嫌毆打警衛偷竊入獄，出獄後2022年開始從事YouTuber、格鬥家活動；然而，他在今年7月宣布參選市議員，昨（27）日已確認當選。

後藤祐樹出道後，因毆打女經紀人、未成年飲酒，遭經紀公司開除退出演藝圈，2005年19歲的他與第一任妻子結婚生下3個女兒，但婚姻僅維持兩年就畫下句點，之後他涉嫌涉嫌偷竊工地銅製纜線、毆打警衛，2008年被判刑5年6個月，2012年假釋出獄後，遇到現任妻子並於2015年再婚，2022年他再度簽進經紀公司，從事YouTuber、格鬥家活動。

然而，後藤祐樹與妻子2019年搬到千葉縣八街市後，他於今年7月宣布參選市議員，他表示，由於自己得到許多人的幫助，改變了人生，因此想對市民做出貢獻、報答恩情，而他在昨（27）日確認當選後，他開心表示，自己腳踏實地的活動有被許多人看見，今後會努力自我鞭策。

至於自己犯罪坐牢的過往，他坦言，至今仍有部分人批評他「我一輩子都不會忘記過去發生的事情，會真摯地接受各界的意見」並直言：「既然活著，就必須努力，想要報答自己居住的地方」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！