刑事局南打獲報後搜索帶回21人，初估吸金2400萬元，全案移送法辦，高雄地院裁定王男羈押。（刑事局南打提供／袁庭堯高雄傳真）

詐騙集團「貝萊德投顧」以高利誘騙投資人加入，協助洗錢的王姓男子在IG高調曬成堆鈔票炫富，註記「持之以恆必有收穫」，藉此吸引更多車手、小弟加入。刑事局南打獲報後搜索帶回21人，初估吸金2400萬元，全案移送法辦，高雄地院裁定王男羈押。

該詐騙集團以「貝萊德投顧」名義吸金，透過網路招攬民眾投資，稱他們設立的投資平台是由「貝萊德投顧」營運，投入資金可以穩定高獲利。

多名投資人去年依照指示，將資金匯入指定金融帳戶，發現無法依約獲利了解，多次被該公司推託、延遲，驚覺受騙，趕緊報警求助。

刑事局南打獲報後組成專案小組，調閱資料分析比對，鎖定負責詐團洗錢的王男，近日發動搜索，逮捕王男在內等21人到案，查扣名車3部。警方查出，此波有25人報案，每人匯款100至200萬元不等，初估集團吸金逾2400萬元。

警方發現，王男平時會在IG曬鈔票、高調炫富，故意寫下「持之以恆必有收穫」吸引更多共犯，王男等人到案後矢口否認犯行，全案訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦，檢方聲押獲准，幕後詐團警方仍在追查中。