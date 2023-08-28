辛巴威反對派領袖查米薩今天對總統當選連任提出挑戰，稱自己在總統大選中贏得勝利。（圖/美聯社）

辛巴威反對派領袖查米薩（Nelson Chamisa）今天對總統姆南加瓦當選連任提出挑戰，稱自己在總統大選中贏得勝利；而國際觀察團表示，這場大選未達民主標準。

辛巴威在23日、24日投票選舉總統和新國會，由於投票過程延誤造成瑕疪，引發反對派指控有操縱選舉和壓迫選民情事。

根據辛巴威選舉委員會（ZEC）昨晚公布的官方數據，80歲的姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）以52.6%得票贏得連任，而其主要競爭對手、45歲的查米薩則取得44%選票。

查米薩所屬反對派「改變公民聯盟」（Citizens Coalition for Change，CCC）拒絕承認這項結果，稱那些是「錯誤的」。

查米薩說：「我們知道這場選舉有缺陷。從選民名冊、選區劃分再到選票，在在出現問題，這是個選舉不公的環境。」

此次投票受到整個南部非洲的注意，視為對姆南加瓦所屬的辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）的民望考驗；該黨統治國家43年，期間辛巴威經濟奄奄一息，也受質疑進行威權統治。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天對「觀察員被捕，以及選民遭恐嚇、暴力威脅、騷擾和脅迫的相關報導」表示擔憂。

由歐洲聯盟（EU）、大英國協和非南開發共同體（SADC）組成的觀察團提出一連串疑慮，包括禁止反對派集會、選民登記名冊問題、有偏見的官方媒體報導，以及對選民的威嚇。

但這些並不影響姆南加瓦對選舉觀察團的感謝說辭，他說：「各個選舉觀察團，他們公正地見證了我們的選舉過程。」（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1120828