鴻海創辦人郭台銘今（28日）天宣布參選總統。對此，國民黨總統參選人侯友宜今天上午在彰化面對媒體多次詢問未回應；國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯說，等於是保送民進黨參選人賴清德。

新北市長、國民黨總統參選人侯友宜今天在彰化行程滿檔，包含參訪彰濱秀傳醫院、參拜鹿港地藏王廟、鹿港龍山寺、品嚐鹿港阿振肉包，中午與彰化區域立委參選人便當會，下午參拜竹塘慈航宮、埤頭合興宮、北斗奠安宮、參訪田中鎮重愛幼兒園及建大輪胎公司。

鴻海集團創辦人郭台銘今天上午宣布投入2024年總統大選。對此，國民黨立委謝衣鳯陪同侯友宜參拜鹿港龍山寺接受媒體聯訪表示，所有希望政黨輪替的民眾都非常緊張及失望，在徵召前就是同意在國民黨這個平台上，共同支持國民黨徵召的參選人。

謝衣鳯指出，也許誠信在做生意時，她不知道是不是這麼重要，但是對於政治人物，所有選民都會用來檢驗是否能成為國家領導人，畢竟對選民承諾非常重要，她相信選民會以誠信檢驗所有總統參選人；郭台銘獨立參選就是保送民進黨總統參選人賴清德、保送民進黨。

對於郭台銘宣布選總統，侯友宜面對媒體多次詢問都微笑不回應，根據侯友宜競辦安排，預計下午才受訪；侯友宜在龍山寺致詞說，平安是最重要一件事，他是台灣總統民選以來首名基層做起的參選人，以前當警察顧人民安全，現在選總統要顧國家整體安全。（編輯：黃世雅）1120828