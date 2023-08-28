小希大學唸的是電機工程系。雖然在他所學的專業上學識豐富，但在實務工作經驗卻是職場新手，未曾求職正式就業，所以，他對職場環境的認知與經驗，完全空白、毫無頭緒。後來，他從朋友口中獲悉「詠鋐智能股份有限公司」正招募電腦網路系統技術員，他便在「台灣就業通」報名投遞履歷，經過面試，並獲錄取成為該公司的新進人員。

「青年就業旗艦計畫」的特色之一，就是透過「先僱後訓」方式，由職場資深人員以導師身分對新進員工進行「一對一」的指導與訓練，使其儘快融入適應職場環境，熟悉各項務實致用的技能，並具備工作所需職能。小希回憶說：他主要學習後端WEB開發的框架與設計經驗；因公司主要以WEB平台進行NO-CODE的AI應用，故在這部分投入了相當的心力，他也因此而受益良多。在實際生產作業過程中，當他遇到之前書中未曾教過的難題，不知該如何處理時，經與職場導師討論，共同努力克服困境，而他自己也擴展在雲端計算上框架的應用能力，且更為熟練，同時公司也改善了產製環境的品質、增進工作團隊合作的溝通與默契。

詠鋐智能股份有限公司致力於推動AI技術在傳統製造業的應用，並成功將AI技術導入台塑集團的25間工廠，使為數約4百台的設備使用NO-CODE的tukey產品，成為AI建模與管理平台，解決傳統製造業在運用AI上的困境，為製造業的發展提供了重要貢獻。該公司人資何小姐表示，「青年就業旗艦計畫」除對企業提供訓練費補助外，對於培訓和提升新進人員的工作技能、快速適應並融入工作職場，更為公司做出重要的實質貢獻，使勞雇雙方帶來兩相獲益、雙贏局面。

勞動部勞動力發展署北分署表示，「投資青年就業方案 2.0」的「青年就業旗艦計畫」是專為15到29歲青年「量身打造」的職場工作崗位訓練計畫，讓青年朋友瞭解產業環境、企業文化，並快速養成專業技能，實現穩定就業；同時也使企業單位找到並長期留用的最佳夥伴員工。相關資訊內容，請逕上「台灣就業通」網站「青年職訓資源網」查閱，或電洽免付費客服專線：0800-777-888。