統一投信表示，今年來風靡全球的生成式AI，隨著應用逐漸落地、政府及企業競相投資，儼然已形成科技產業的「新iPhone時刻」。AI為應用服務、廣告及遊戲等各領域帶來的革命性改變，將使AI成為未來科技股投資的核心。摩根史丹利預估生成式AI市場規模將以年均複合成長率37%的速度快速膨脹，從今年的0.21兆暴增至2030年的1.85兆美元。

AI爆發式成長，也將帶動相關產業需求，例如雲端作為AI的基礎建設，提供海量數據儲存及高速運算能力，是AI技術能夠出現突破性進展，讓AI應用百花齊放的關鍵。統一投信表示，根據摩根士丹利報告，雲端市場規模將從今年的0.52兆美元，上升至2030年的1.61兆美元，年均複合成長率高達17％。

將在9月登場的統一台灣高息優選基金，聚焦AI開啟的科技新黃金盛世。專業投研團隊建立層層嚴選的選股機制，基金投資配置將有70～80％鎖定爆發力強勁的電子股，同時布局20～30％具備成長價值的傳產。投資人透過一檔基金，就能同時獲得成長與股息雙高特色，追求「領高息、快速填息，還賺資本利得」的三層目標。

統一台灣高息優選基金提供累積型及月配息兩種級別，不需要現金流的投資人選擇累積型，股息自動滾入，不僅可以利用台股行情加速財富累積，還能享受高股息投資的抗波動效果。想要月月配息的投資人，選擇月配息級別，還有收益平準金機制保護，讓小資族的配息收益不被大額新申購稀釋。

統一投信以優秀的股票型團隊聞名，也是歷年基金獎團隊獎常勝軍，7月底時台股基金規模高達462億，位居前三。9/4～9/8統一台灣高息優選基金募集期間，單筆申購只要一萬元，還有手續費優惠。投資人用小筆資金就能讓統一投信的專業團隊，帶你邁向財富長線成長目標。