台北市大同區南京西路一處工地今（28日）上午傳出工安意外。上午11時許，一名工人在地下4樓進行作業時，疑似不慎遭到電擊，一旁工人見狀後趕緊報警。救護人員到場時，傷者已無生命跡象，緊急送往醫院搶救中，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。