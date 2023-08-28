台北市大同區南京西路一處工地今（28日）上午傳出工安意外。上午11時許，一名工人在地下4樓進行作業時，疑似不慎遭到電擊，一旁工人見狀後趕緊報警。救護人員到場時，傷者已無生命跡象，緊急送往醫院搶救中，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

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