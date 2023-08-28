北市工安意外！工人作業不慎遭「電擊」無生命跡象搶救中 12:322023/08/28 中時新聞網 葉庭欣 、中時、 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市工安意外！工人作業不慎遭「電擊」，無生命跡象搶救中。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市大同區南京西路一處工地今（28日）上午傳出工安意外。上午11時許，一名工人在地下4樓進行作業時，疑似不慎遭到電擊，一旁工人見狀後趕緊報警。救護人員到場時，傷者已無生命跡象，緊急送往醫院搶救中，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。 土城當街砍人！疑不滿前女友另結新歡 醋男怒砍情敵遭逮 五股傢俱工廠清晨大火 濃煙「直竄天際」影響國道一號 鳳山民宅離奇「雙屍命案」死者母全程在家：以為喝多了睡著 #北市 #工安意外 #電擊 #搶救 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 土城當街砍人！疑不滿前女友另結新歡 醋男怒砍情敵遭逮 10:232023/08/28 社會 颱風前修剪枝葉路樹慘遭斷頭 議員怒批：北市府成樹木殺手 14:132023/08/27 生活 北捷南港機廠疑電纜爆炸 2員工遭電擊送醫急救 06:492023/08/25 社會 新北板橋資源回收場火警 全面燃燒警消搶救中 20:382023/08/26 社會 北市敬老金優惠通路未落實 悠遊卡公司：將加強門市人員宣導 14:202023/08/27 政治 永續概念融入課程 平溪國小獲「傑出永續校園獎」 13:352023/08/27 生活 4區沖吸車超過法定年限不汰換 議員批北市府「趕著換官員公務車」 12:202023/08/27 政治 新北性平基地開幕 首波4場次講座百位親子參與 17:412023/08/27 生活 阿米巴原蟲案新北複查完成 親水設施26日已復業 15:182023/08/27 生活 台北市新增第4例本土登革熱 北投40歲男有台南活動史 13:072023/08/27 生活 1分鐘讀財經》輝達救不了！台股AI驚爆1問題 見2訊號才會漲 08:392023/08/28 財經 台積電美國廠卡死…德國廠也爆麻煩！老手見1細節：完了 09:292023/08/28 財經 台北市路口機車車禍成事故大宗 左轉撞車比右轉多3.8倍 15:542023/08/26 社會 許淑華報好消息 台北市私幼補助加碼25000元 22:482023/08/26 政治 許淑華曬黑、變瘦了 假日1天跑場近20攤：請給我X牛 15:432023/08/27 政治 新北市副市長朱惕之授旗 盛讚義消夥伴勞苦功高 12:402023/08/27 社會 江宏傑桌球館突停止營運 北市消保官：將介入調查 12:162023/08/28 生活 邊騎車邊抽菸遭警攔查 安全帽裡藏1物下場慘了 13:152023/08/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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