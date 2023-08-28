為宣傳世界客家博覽會，桃園市文化局在龍潭大池設置「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，巨大又可愛的Kitty更是成為許多遊客打卡拍照景點。文化局今天在官網公告，龍潭大池Hello Kitty裝置作品為了防颱，今天啟動消氣作業。

「Hello Kitty來作客」水上裝置作品，讓Hello Kitty穿上客家最有名的傳統客家花布，將客家元素躍上國際舞台，吸引大小朋友目光，此外現場還有規畫夜間燈光秀展演，從8月10日至9月17日，每晚7點至8點半每30分鐘1場，每場演出5分鐘。

「Hello Kitty來作客」展出後大受歡迎，不過8月中曾因風勢過強，導致固定繩拉扯致皮面，使得Kitty破損消氣，讓觀展民眾大感失望，好不容易修復後才又重新展出。文化局今於官網公告，考量第9號颱風蘇拉及其外圍環流影響，預計風力將達4級，或陣風將達6級以上，為安全考量將啟動消氣作業。

文化局指出，作業人員表示若待颱風來臨，風力達4級、陣風達6級後，便無法進行消氣作業，屆時裝置作品恐再度受損，為此決議今天馬上啟動消氣作業，消氣後會將Kitty攤平並做好防颱措施，至於夜間燈光秀也隨之暫停演出，會視颱風影響狀況決定恢復時間，若有恢復會在官網向民眾公告。