基隆市長謝國樑表示，關於環保局的灰渣處理，讓檢調介入調查，是非常好的選擇。（張志康攝）

民進黨基隆市立委參選人、基隆市議員鄭文婷28日上午表示，上周要求基隆市府說明環保局焚化廠灰渣處理標案，限縮廠商資格，但迄今未獲市府說明，認為基隆市長謝國樑、環保局副局長管鳳珠涉犯《貪汙治罪條例》的圖利罪，赴基隆地檢署提告。謝國樑表示：「非常歡迎！」

民進黨基隆市立委參選人鄭文婷25日召開記者會指出，基隆市天外天焚化爐的垃圾飛灰固化物目前是由吉衛公司接手處理，將飛灰固化物運至高雄處理。她認為市府限縮廠商投標資格疑涉及規格綁標。要求市府清楚說明理由，否則將檢具標案相關資料，向檢調機關告發。但市府僅由發言人余治明回應：「謝謝議員關心。」

為此，28日上午，鄭文婷在基隆市議員洪森永、施偉政、吳驊珈的陪同下，赴基隆地檢署提告。鄭文婷指出，國內處理垃圾飛灰固化物的廠商僅有兩家，一家是基隆的永盛、另一家是高雄的吉衛，基隆市政府先是未與原廢棄物處理業者永盛公司續約，再透過公開招標方式，另尋業者處理飛灰固化物。此一標案歷經四次流標，到了第五次，基隆市府竟然限縮投標廠商資格。

鄭文婷認為，一般來說公共工程採購若出現流標，除須檢討流標原因外，通常會透過提高底價或是放寬廠商資格等方式，希望能夠順利決標。但基隆市政府卻反其道而行，令人質疑涉及綁標。

另一方面，市府先限縮廠商資格，決標後再以「超底價決標」方式奉准簽核。按政府採購法第53條第2項規定，機關遇緊急情事得奉上級核准後決標，據了解，新廠商開始處理清運飛灰已是得標後兩周，可見並沒有緊急情事，需例外處理。

鄭文婷說，市府捨棄原先合約廠商之每噸處理費用之合約，毫無理由選擇高於原先合約每噸15倍處理費用之廠商，該得標廠商更無須給付地方回饋金，謝國樑與管鳳珠以每噸處理費用之價差以及地方回饋金作為圖利第三人之不法利益，涉犯圖利罪。

對於遭市議員提告，謝國樑受訪時表示：「非常歡迎！」謝國樑說，這樣才能讓大家知道市府是為了基隆市民未來永續權益在努力。部分議員持續聚焦這個議題，他認為是別有用心。謝國樑說，讓檢調來調查這件事情，是非常好的選擇。