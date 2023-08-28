「2023行政院生技產業策略諮議委員會會議（BTC）」今天起一連舉行三天，行政院長陳建仁表示，生醫是國家核心戰略產業，政府會做業界的靠山，希望打造生醫成下一個兆元產業。專家則表示，每6、7年會有一個比較大的疫情，而疫苗與治療用品是國家安全的防衛武器，應該用國防的觀念來看待生醫產業的投資。

今年行政院生技產業策略諮議委員會議今天到30日在台北市華南銀行國際會議中心2樓召開，以「前瞻生醫‧全齡健康‧智慧未來」為主軸，期透過跨域科技合作，打造全齡健康之美好未來。

在今天開幕典禮中，陳建仁致詞時表示，蔡英文總統2016年上任不久，就把生醫列為5＋2產業創新計畫項目，2020年，進一步將精準健康列入國家六大核心戰略產業之中。

陳建仁指出，台灣匯聚很多頂尖醫療生技人才，醫療品質在全球也名列前茅，根據2023年全球資料庫網站「Numbeo」公布的全球醫療保健指數評比，台灣已連續4年奪冠。政府將繼續成為業界的後盾，希望打造生醫成下一個兆元產業。

國科會主委吳政忠表示，2017年時，我國生技產業將人工智慧納入；2020年時，政府進一步將預防、診斷、醫療的管道跟資通訊產業結合起來，發展精準健康產業；而現在，健保署、食藥署、醫院、診所的資料將進一步整合，為精準健康醫療產業的未來2、30年發展預作規畫。

行政院生技產業策略諮詢委員會特聘專家楊育民則說，在這次COVID-19疫情中，科學家用了50天就做出病毒序列定序、11個月就研發出疫苗，比一般狀況下的9個月、5到10年快很多。

楊育民指出，人類每6到7年都會遇到一個比較大的疫情，台灣應該為下一個疫情的來臨提早做準備。面對疫情，疫苗和治療用品是國家安全的防衛武器，政府應該用國防的觀念來看待生醫產業的投資。

楊育民說，美國這2年利率上升、通膨嚴重，已造成資本市場來源緊縮，將生技投資人紛紛嚇跑；而台灣現在則有資金及人才，應該趁此機會迎頭趕上，把握契機建立跨領域創新生物科技護國百岳群山。