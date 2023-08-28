台中某瓦斯貨車行經神岡區不慎掉進田裡，車上逾40支瓦斯桶東倒西歪。（警方提供）

台中市60歲徐姓男子27日駕駛瓦斯貨車行經神岡區時，右後輪不慎掉進田裡，車上逾40支瓦斯桶東倒西歪，高達近1公噸液化石油氣，令馳援警方不敢大意，由於因農田泥濘，千斤頂無法抬起車輛，於是聯絡拖吊業者到場解圍，幸未造成瓦斯外洩情事。

豐原警分局指出，社口派出所所長鄭誌銘、警員孔憲文27日18時許擔服巡邏勤務時接獲民眾報案，稱有車輛掉進田裡需要警方協助，警方得知訊息後立即準備千斤頂、繩索等救援裝備趕往現場。

現場為60歲徐姓男子徐姓男子駕駛瓦斯貨車，右後輪不慎掉進田裡，員警先使用千斤頂及繩索試圖將車輛拉起，但因當日稍早午後雷陣雨致土壤濕滑，導致千斤頂無法抬起車輛；警方立即聯繫拖吊業者到場協助拖吊，最後順利協助徐男將車輛吊至路面上，徐姓男子對於警方熱心協助深表感謝。

徐姓男子表示，當晚駕車至神岡區八德路一帶送瓦斯，疑在路口右轉時，轉彎距離未抓好，才將車輛開進田裡，右後車輪卡在田裡動彈不得，頓時不知該如何是好，才報警請求警方協助。

據悉，徐男當時正要外出送瓦斯，車上滿載40支瓦斯鋼瓶，包括20公斤及50公斤的，且都是灌滿的桶子，高達近1公噸液化石油氣，當貨車跌入農田時，部分瓦斯桶東倒西歪，幸未造成外洩情事。

豐原分局長劉其賢得知後，十分肯定同仁主動協助、為民服務，並提醒民眾，若駕駛車輛行經產業道路或路幅較窄的路面時，應減速慢行，以保自身行車安全。