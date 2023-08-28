宏都拉斯當局今天逮捕一名市長，罪名是與販毒集團合作，透過船隻和飛機走私90噸古柯鹼至美國。

路透社報導，宏都拉斯檢方發言人嘉林多（Jorge Galindo）表示，布魯斯拉古納（Brus Laguna）市長伍德（Wilmer Manolo Wood）已帶至看守所，他被控與Los Piningos、Los Yanez和Los Amador這3個販毒集團合作。

布魯斯拉古納市位於宏國與尼加拉瓜交界的偏遠莫斯基托地區（Mosquitia）。

路透社暫時未能取得伍德與他的律師回應。

當局認為，伍德早在15年前及涉入販毒，並於8年前開始以自己的旗號經營。

相關部會指出，伍德涉15艘運毒的船隻提供泊靠，這些船來自哥倫比亞，途經宏都拉斯運往美國。

宏國當局在大西洋沿岸展開一系列突擊和查緝行動，在北部城市拉賽巴（La Ceiba）逮人。

地方當局認為，墨西哥販毒集團經由中美洲和墨西哥轉運，將古柯鹼供應美國。他們用船或飛機把毒品從哥倫比亞運出，先送往宏都拉斯的莫斯基托地區和宏國其他大西洋沿岸的地點。

前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）因被控毒品和武器販運，去年被引渡到美國受審。

宏國現任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）則強力打擊犯罪，並多次於全國各地為打擊犯罪動用緊急權力。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1120828

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