一隻雌性亞成台灣黑熊在花蓮縣卓溪鄉低海拔山區誤觸陷阱，前肢不慎遭套索困住，頻頻發出痛苦難耐的低吼聲。（林業保育署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

一隻雌性亞成台灣黑熊在花蓮縣卓溪鄉低海拔山區誤觸陷阱，前肢不慎遭套索困住，造成右掌腕關節以下明顯壞死，經相關單位救援後，已送往東部野生動物救傷中心暫留觀察。（林業保育署花蓮分署提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣卓溪鄉再傳台灣黑熊誤觸陷阱受困案件。2名少年昨下午爬山時，發現一隻雌性台灣黑熊前肢遭套索困住，頻頻發出痛苦難耐的低吼聲，相關單位獲報前往救援，但現場倒木橫陳、天色昏暗，增添救援難度，大家仍齊力協助母熊脫困，替其進行清創及截掌手術，並後送東部野生動物救傷中心暫留觀察，待傷勢復原後評估野放。

林業保育署花蓮分署表示，昨天下午3時許，接獲2名少年通報，指出在卓溪鄉海拔不到600公尺山區的次生林間，聽見黑熊叫聲，疑似受困，立即動員30人前往救援，不過抵達現場已是傍晚時分，不僅天昏暗，熊隻受困位置也不易到達，途中還有數棵倒木，經以鏈鋸開闢動線步行後終於與其接觸。

受困黑熊經獸醫麻醉後，漸漸失去意識，大家趕緊將牠搬運到地勢開闊處，檢視發現該熊隻為亞成母熊，體重約34公斤，體態瘦弱，右掌腕關節以下明顯壞死，推估右前肢受困套索至少2天，需立即進行清創及截掌手術，在現場完成緊急醫療處置後，於晚間9時許順利將其運送下山，並送至東部野生動物救傷中心暫留觀察，待傷勢復原後評估野放。

林業保育署花蓮分署表示，2名少年一位正準備報考警專、一位為玉里國中三年級生，他們不但及時通報，還留在現場協助救援直至結束，機警、成熟穩重的表現，令救援小組成員印象深刻，將頒發通報及協助救援獎金予2人外，也會行文學校予以敘獎表揚。

由於台東23日才傳有黑熊受困陷阱，事隔4日換花蓮發生，次數相當頻繁，林業保育署花蓮分署統計，花東近4個月已累計6起類似事件，民眾雖願意主動通報，讓事件不淪為黑數，受困黑熊經救援後也重回野外，值得慶幸，但如何減少黑熊受困套索，仍是當務之急。

林業保育署花蓮分署黃群策表示，目前卓溪鄉已有3個部落組織參與「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，協助巡護黑熊棲地，花蓮分署將會同組織族人，針對事發地區周邊山徑清查不明套索陷阱，並與部落討論進一步強化合作，啟動狩獵自主管理計畫，除宣導使用「改良式獵具」，並協助移除不安全的制式大口徑套索。

花蓮分署呼籲，山區農民與部落族人如有防治獸害或傳統狩獵需求，可至所轄工作站免費換取「改良式獵具」，如發現黑熊出沒、受困或入侵部落及周邊區域，請立即通報（花蓮分署03-8325141；林業保育署24小時通報專線0800-000-930），切勿私自處理，居民配合防熊措施另可獲得獎勵。