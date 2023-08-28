高雄昨日晚間一名白衣男子騎著機車，行駛在C11真愛碼頭站輕軌軌道，離譜行徑被月台民眾拍下PO網，網友見狀紛紛下方留言直呼「軌道猴子」、「高雄的猴子無所不能，果真是全國最兇猛的一群」；高雄捷運警察表示，男子應是從C12駁二大義站旁軌道爬坡上去，目前循線尋找車主中，後續將依違反大眾捷運法，開罰1500至7500元罰鍰。

昨晚有民眾前往真愛碼頭站搭輕軌，在月台見到一名白衣男子騎著黑色機車，行駛在輕軌軌道上，令他相當傻眼，並將男子行駛過程拍下PO在臉書社團「反攻大路」，並稱「他是怎麼上去的？真愛碼頭站是高架站欸」。

網友見狀下方留言「鐵路也是路」、「真人版GTA，在躲警星啦」也有網友戲稱是「軌道猴子」、「山道猴子輸了」、「高雄的猴子無所不能，果真是全國最兇猛的一群」，還被另一粉專「高雄點」分享，並標註「高雄捷運x高雄輕軌」

高雄捷運警察表示，經查男子27日晚間8時46分許出現軌道區，應是由C12駁二大義站旁軌道爬坡上去的，目前已循線掌握車主，後續將依違反大眾捷運法50條第一項第三款，處1500至7500元罰鍰。