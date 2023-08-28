大陸財政部、國稅總局8月27日發佈了《關於減半徵收證券交易印花稅的公告》，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。同一天，中國證監會也宣佈了包括規範股份減持、調降融資保證金比例以及優化IPO、再融資監管安排等在內的一系列舉措。由大陸官媒新華社主管主辦的《經濟參考報》今天引述業內人士指出，上述一系列政策組合拳的出台，釋放了重大積極的政策信號，清晰有力地向市場傳遞了管理層活躍資本市場的決心。

報導稱，證券交易印花稅是大陸A股投資者交易的主要成本構成部分。德邦證券研究顯示，中國證券交易印花稅自1990年率先在深圳開徵，其間稅率經歷了多次調整。2021年6月，《中華人民共和國印花稅法》表決通過，維持證券交易印花稅稅率千分之一不變，只對賣方單邊徵收。來自大陸財政部的數據顯示，2022年證券印花交易稅為2759億元（人民幣，下同）。據此推算，本次減半徵收將向投資者讓利超千億元。中銀證券研究指出，歷史數據顯示，印花稅調整對大盤市場短期表現存在較明顯影響，印花稅下調提振市場投資者情緒，帶動交投活躍度提升。

報導引述川財證券首席經濟學家陳靂分析，本次調降證券交易印花稅率充分體現了大陸中央對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市的信心決心，釋放了重大積極的政策信號。從稅收政策效果看，調降證券交易印花稅稅率有利於降低市場交易成本，減輕廣大投資者負擔，體現減稅降費、讓利惠民的政策導向。

與此同時，大陸證監會8月27日也新宣佈了一批措施，涉及規範股份減持、調降融資保證金比例以及優化IPO、再融資監管安排等多個市場高度關注的問題。

報導稱，在進一步規範股份減持行為方面，證監會宣佈，上市公司存在破發、破淨情形或者最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30％的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持本公司股份。控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；上市公司披露為無控股股東、實際控制人的，第一大股東及其實際控制人比照上述要求執行。同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。

報導稱，在統籌一二級市場平衡方面，證監會宣佈，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆週期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏。主要包括：根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

報導稱，在兩融業務方面，證監會宣佈，促進融資融券業務功能發揮，更好滿足投資者合理交易需求，經中國證監會批准，上交所、深交所、北交所發佈通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100％降低至80％。此調整將自2023年9月8日收市後實施。本次調整同時適用於新開倉合約及存量合約，投資者不必了結存量合約即可適用新的保證金比例。

報導引述中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，印花稅實施減半徵收以及證監會一系列舉措的推出，將對市場產生積極的影響。他指出，上述政策的公布，是在此前已經公佈一攬子政策基礎上追加的，這向市場清晰地表明，政策工具箱仍然有足夠的儲備，進一步穩定了市場預期。

他特別指出，進一步規範股份減持行為積極回應了市場關切。長期以來，A股市場融資功能發達，但投資功能相對欠缺，大量的減持套現飽受投資者詬病。理論上來說，企業在上市時市場已經為其提供了融資，就應當更多地考慮為投資者提供回報，應當積極鼓勵上市公司進行股份回購。規範減持行為，有利於市場長期健康發展。

報導引述長江養老保險股份有限公司研究部總經理李慧勇分析，印花稅實施減半徵收和證監會公布的涉及規範減持的一系列政策，最重要的就是堅定了市場對於中央提出的活躍資本市場、提振投資者信心這一號召的信心。

李慧勇指出，包括降低交易成本、動態調整市場供求關係等在內，本次的政策呈現出非常典型的「組合拳」「立體化」特徵，力度超出了市場預期，向投資者進行了實打實的讓利，同時也向市場表明，未來有更多的政策值得期待。