王心凌近期行程滿檔、邀約不斷。（天晴娛樂提供）

王心凌「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」首站將於23、24日在台北小巨蛋登場。日前她在社群上發文表示8月工作行程滿檔，整個月只休假2天，經過魔鬼般的8月、克服功能性內視鏡鼻竇手術，王心凌目前身體狀況恢復良好，她不僅向大家報平安，更透露了新專輯進度以及演唱會籌備狀況，引起粉絲的關心及期待。

2023年是王心凌出道20週年，因此精心打造「Sugar Monster家族」，包括王冠、好心、阿凌、羞哥以及由王心凌親自打造的超可愛王大龍等五隻小怪物，成為全新演唱會視覺主題，為整個演唱會注入滿滿活力。而此次演唱會周邊商品同樣也是由王心凌親手監製，種類豐富，且每樣商品都充滿著「Sugar Monster家族」的可愛風格，十分吸睛。

王心凌近期行程滿檔、邀約不斷，仍在百忙之中完成了粉絲敲碗已久的全新專輯，而演唱會距今更是剩不到一個月的時間，她已全力投入演唱會的籌備工作，要給歌迷不同以往的演出；此外，她開心公布新專輯即將開放預購，且在演唱會前搶先推出萬眾期待的全新單曲，要在演唱會上與歌迷一起唱、一起跳。

雖然忙錄，她還是親自參與演唱會的周邊商品監製，每一個周邊都經過她的認可，「Sugar Monster家族」中的五隻可愛小怪物將以各種周邊商品形式搶先呈現於「SUGAR HIGH」演唱會上，這些商品包括手燈、好運杯、小髮夾、T恤及療癒貼紙等，每一項都十分可愛，值得擁有。「SUGAR HIGH」演唱會周邊商品在今（28日）下午開賣。