大陸面臨一連串的經濟問題，包括鉅額債務、房地產不景氣、人口紅利消及外資撤離等危機，甚至引發大陸將出現「雷曼時刻」的討論。對此，專家表示，大陸不太可能出現系統性危機，但也回不去過去幾十年的繁榮時期，恐怕會陷入一段長時間的低迷狀態。

Business insider報導，大陸經濟之所以被拿出來討論，主要是出狀況的產業與2008年金融危機相似，都是從房地產開始出現，但多位專家皆不認為大陸會出現系統性經濟危機。

宏觀經濟諮詢機構Lauressa Advisory聯合創辦人Nicholas Spiro表示，「如果將大陸現在的情況與2008年美國的情況進行比較，其實並沒有任何意義，雖然令人擔憂，但這不是雷曼時刻，因為大陸擁有國有金融體系。」

非營利組織美國經濟諮商會中國中心主任Alfredo Montufar-Helu抱持類似看法，「不會出現雷曼時刻，但大陸舊有的經濟模式已經到了盡頭，房地產的繁榮已經結束，大陸處在關鍵時刻。」

Nicholas Spiro則認為，不太可能出現劇烈崩跌，長期低迷的情況比較有可能發生，「有可能是一場緩慢發展的結構性經濟危機，可能持續數年，我們看到的是根深蒂固的經濟低迷。」