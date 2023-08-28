為呼籲民眾對青少年自殺防治的重視，台北市長蔣萬安、Youtuber網紅「銘銘就」共同直播，對談時下青少年最重要的心理健康議題。3寶爸的蔣萬安分享，和大寶聊天時會多傾聽，不要太快下評論，適時的做出回應，引導孩子說出心裡話。

依據衛生福利部統計資料顯示，2022年與2021年相比，全國自殺死亡人數增加202人，增幅5.6％；其中15至24 歲青少年族群增加17人，增幅6.9％，且自殺死亡仍佔該族群10大死因中第2位，顯示青少年心理健康亟需持續關注。

台北市衛生局指出，響應9月10日世界自殺防治日，以「凝聚力量 守護生命」為主題，透過線上直播記者會及網紅合作，盼能凝聚市民之力，以「覺察、詢問、傾聽、求援」4步驟，成為彼此的自殺守門人，共同守護生命。而民眾若有需要，可撥打免付費安心專線1925，將由專業人員給予傾聽、關懷與陪伴。

身為3寶爸的蔣萬安分享，現在孩童普遍早熟，以前陪伴大寶，只要提出問題，大寶就可以講很多，現在回答不僅愈來愈少，很常更只有嗯、好和哦1個字，作為家長只能儘量多傾聽，希望孩子多說，自己嘗試去聽，而不是太快下評論，慢慢的、適時的做出回應，引導孩子說出心裡話。

他說，自己還是青少年時，只要有壓力、心情不好，就會去打球出一身汗，藉此釋放壓力，或找死黨聊天，把心裡話說出來，心情就會好很多。

蔣萬安也提醒，家長如果發現青少年話比較、食慾沒那麼好、睡不好或感到沮喪時，就要特別留意，並即時尋求專業協助，撥打1925專線，或找社區心理諮商衛生中心，「青少年的小事都是我們的大事」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980