許多人去台南玩喜歡逛夜市，包括知名的武聖、花園、大東等，甚至演化出當地人朗朗上口的「大大武花大武花」口訣，來分辨夜市營業日。結果大東夜市最近鬧雙胞，在同一個基地又開了「大東東夜市」，引發網友熱議。

臉書粉專「台南式」幫整理，原大東夜市預計9月11日開幕，每周一、二、五營業；大東東夜市9月18日開幕，也是每周一、二、五營業；武聖夜市9月15日起新增周五營業，調整為每周三、五、六。

這下超級混亂，原本耳熟能詳的「大大武花大武花」，因應新夜市開張，「台南式」建議口訣重背，變成「大東大東東大東大東東武花大東大東東武武花花」，長達21字。網友笑稱，念完這串口訣都快打烊了，誰還知道要去哪逛。

大東夜市之所以鬧雙胞，和市府持有的土地重新招標有關，因得標廠商不願和原大東夜市的吳姓業者合作，導致許多攤商無法繼續擺攤，攤商甚至被迫組成自救會，要求市長黃偉哲主持公道。