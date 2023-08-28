我國2018年增訂離婚配偶年金分配權，經濟較弱勢的配偶有權向軍公教配偶請求分配年金，但卻因「互惠條款」藏漏洞，勞工、農民等族群至今還無法享有分配的權利，使弱勢者根本沒獲保障。立委王婉諭批評，該法條漏洞，對於立法初衷和目的是何等諷刺，盼各部會不要互踢批球，儘速補足漏洞。

王婉諭指出，軍公教先前年改，已在公務人員、政務人員、公立學校教職員及軍人退休撫卹相關規定中納入「配偶年金分配權」，彰顯經濟較弱勢的配偶在婚姻關係及維繫家庭上的貢獻，雖然修法立意良善，但訂有「互惠條款」，除了沒工作的離婚配偶外，只有當配偶兩人都是軍公教人員，才能適用年金請求權的規定。

王婉諭說，若有一方不是軍公教人員就無法享有離婚配偶年金分配權，對於非該職業的弱勢配偶，經濟無法得到足夠保障，在婚姻的貢獻也沒有得到肯認，況且行政機關對於「無工作者」非常嚴苛，只要在婚姻期間有任何就業記錄，都會被歸類為「勞工」，且因立法漏洞無法受惠互惠條款。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬說，台灣的勞動市場仍有明顯性別差異，對育兒照顧、家務勞動的分工仍高度性別化，導致女性需反覆進出勞動市場、或短工時的形式來參與勞動市場，使她們工作期間薪資偏低，也沒有充足的年金保障。

洪惠芬表示，目前台灣第一柱年金對於家庭照顧者並不平等，呼籲政府建立和工作及保費脫鉤的「基礎年金」制度，避免家庭照顧者沒有薪水，第二柱的職業年金雖納入離婚請求分配範圍，但僅有軍公教退撫金納入離婚請求分配，有違反憲法之疑慮，呼籲政府不要卸責，儘速修法將配偶的職業年金、期待權納入剩餘財產分配。

軍眷羅小姐也現身表示，她為家庭操持16年，勞心勞力，但離婚後，身邊沒有財產和收入，小孩也因經濟因素給了男方，因曾經打過工貼補家用，申請被國防部駁回，權利和保障被剝奪，相當不公平。

行政院參議辜慧瑩回應，目前正請銓敘部研議提出修法版本，已請各部會盤點法令，參照銓敘部版本提出草案，以包裹式立法處理，也請法務部研擬修正民法的可行性。