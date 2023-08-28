鴻海創辦人郭台銘今（28）日召開「主流民意大聯盟」記者會，正式宣布參選總統，為2024大選投下一顆震撼彈。對此，資深媒體人羅旺哲直言，郭台銘的參選等於是讓民進黨等著宣布當選，面對執政、以及駐日代表謝長廷和旅美學者「翁達瑞」的發言爭議「通通無敵」，至於在野黨，則會越來越無力反擊。

羅旺哲今在臉書發文直呼，總統大選「精彩了」，他表示，先前都覺得今年大選選情特別冷，除了選戰話題沒有激情，連檯面上參選人也讓不少民眾有放棄的念頭。

羅旺哲直言，郭台銘的參選底氣，除了他雄厚的財力外，就是看準了在野陣營的不爭氣。他解釋，所謂的精彩，不是指郭台銘會當選的精彩，而是接下來可以預見，非綠陣營雙方、或是三方，一定會有諸多矛盾直接搬上檯面，甚至可能會殺到血流成河。

羅旺哲感嘆，民進黨雖然爆發了不少執政爭議，但各大民調顯示，不只毫髮無傷、還持續壯大，如今面對四角督局面，等於就是吃了無敵星星、等著投票那天宣布當選就好，「翁達瑞說MLB介入選舉得罪棒球迷又如何？謝長廷說微量放射元素對身體有益又如何？這些爭議通通無敵，在野黨面對執政爭議，只會越來越無力反擊」。