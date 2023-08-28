SM娛樂即將推出新人男團RIIZE，7位成員中包括兩位前NCT成員成燦、將太郎，以及先前就亮相過的練習生昇瀚（音譯）、銀碩（音譯），和音樂人尹尚的大兒子Anton（燦英）、主唱Sohee，還有長相貌美的元彬。27日晚間有網友爆料丟出多張19歲成員洪昇瀚的高清吻照，相關消息瘋傳一晚，但所屬經紀公司SM娛樂並未回應。

27日韓國討論區上，有網友以「RIIZE昇瀚傳奇性的神蠢行為」為題發文，內文分享4張照片，能看到疑似昇瀚的男方不顧一旁仍有顧客，直接女方在咖啡廳親密貼臉、接吻，甚至還有房內的照片，兩人躺在床上接吻，女方還疑似穿著浴袍。

而原文發出後不久就被刪掉，但照片在社群仍傳開，且該名爆料者還直播揭SEUNGHAN是暴力情人，並使得未成年女友懷孕墮胎，但影片也立即刪除，使得爆料內容是否屬實引發爭議，但直至截稿SM娛樂均未回應。

1. 라이즈 승한 여친이랑 읍뜨려고 송도까지 감

2. 작년 10월달에 발매한 후드입고있음👉🏻데뷔조, 데뷔 직전인데도 저러고 다녔다는거👉🏻그룹이 어떤 분위기일지 그려지노 다른 멤버들도 별반 다를거 없을듯



도태된 스엠 남돌은 스스로 자멸하는게 맞다 https://t.co/mMHY3L4EdQ pic.twitter.com/VcPs5I8K7J — ! (@owiskwu) August 27, 2023