SM娛樂即將推出新人男團RIIZE，7位成員中包括兩位前NCT成員成燦、將太郎，以及先前就亮相過的練習生昇瀚（音譯）、銀碩（音譯），和音樂人尹尚的大兒子Anton（燦英）、主唱Sohee，還有長相貌美的元彬。27日晚間有網友爆料丟出多張19歲成員洪昇瀚的高清吻照，相關消息瘋傳一晚，但所屬經紀公司SM娛樂並未回應。
27日韓國討論區上，有網友以「RIIZE昇瀚傳奇性的神蠢行為」為題發文，內文分享4張照片，能看到疑似昇瀚的男方不顧一旁仍有顧客，直接女方在咖啡廳親密貼臉、接吻，甚至還有房內的照片，兩人躺在床上接吻，女方還疑似穿著浴袍。
而原文發出後不久就被刪掉，但照片在社群仍傳開，且該名爆料者還直播揭SEUNGHAN是暴力情人，並使得未成年女友懷孕墮胎，但影片也立即刪除，使得爆料內容是否屬實引發爭議，但直至截稿SM娛樂均未回應。
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