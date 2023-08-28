男帶30公斤黃金出國未申報，黃金遭查扣，還被重罰近4700萬。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

男帶30公斤黃金出國未申報，黃金遭查扣，還被重罰近4700萬。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

男帶30公斤黃金出國未申報，黃金遭查扣，還被重罰近4700萬。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

男帶30公斤黃金出國未申報，黃金遭查扣，還被重罰近4700萬。(桃園執行分署提供／蔡依珍桃園傳真)

李姓男子2020年搭機出境時遭查獲帶著當時市值4600萬的30公斤重金塊，被認定涉嫌洗錢，不但當場扣留黃金、還遭重罰4694萬2080元，李男因逾期未繳，遭移送行政執行署桃園分署，執行官赴機場查封黃金，如今該黃金已飆漲至5900萬，若李男拒不繳罰鍰，將擇期公開拍賣。

男帶30公斤黃金出國GG了 損失慘重下場曝

27歲李男2020年3月間原本要搭乘國泰航空公司班機出境，因未趕上航班，經航空公司地勤人員引導至應申報檯申請退關，財政部關務署台北關查驗行李，驚見有30條、每條1公斤的黃金條塊，但李男未以書面或口頭申報，已逾免申報限額等值2萬美元，當場依洗錢防制法第12條、洗錢防制物品出入境申報及通關辦法第3條及行政罰法第7條等規定，處以未申報黃金價額罰鍰4694萬2080元，並扣留該批黃金。

因李男逾期未繳，台北關今年7月間移送桃園分署執行，執行官上周五親自帶隊，赴桃園國際機場第一航廈出境海關辦公室查封及鑑價，李男若仍拒不繳納罰鍰，將於日後定期拍賣，據悉，李男稱繳不起罰鍰，希望以拍賣繳清。

桃園執行分署指出，查封30條、每條約1公斤重的黃金條塊，市值從當時查扣的4600餘萬元飆漲至5900餘萬元，足見黃金保值與珍貴，屆時將逐一拍賣，拍達罰鍰金額就會停止，若有剩餘黃金，將退還給李男。

桃園執行分署指出，黃金具有保值、易於變現等多重優點，在俄烏戰事未定、國際情勢丕變下，金價行情持續看漲。未來拍賣底價將參酌黃金牌價及回收價等而有些許折扣，想逢低買進的民眾務請把握，並請隨時注意桃園執行分署官方網站、臉書所公布的拍賣公告及訊息，以免錯失良機。

桃園執行分署表示，為避免不法所得金流透過邊境實體移轉，健全洗錢防制體系並與國際洗錢防制立法趨勢接軌，洗錢防制法第12條就可能被利用之金融工具(例如：一定金額以上之現鈔、黃金等)，課予旅客或隨交通工具服務人員於入出境時申報之義務。桃園分署並呼籲民眾入出境時務必注意並遵守相關通關規定，誠實申報攜帶物品，切莫抱持僥倖心態以身試法，以免誤觸法網。如遭裁罰亦應儘速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行，影響自身權益而後悔莫及。