繼2021年《奈良美智特展》後，日本當代藝術家奈良美智再次於台灣展開為期十年的巡迴展覽計畫《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》，首站從高雄文化新地標內惟藝術中心出發，自4月1日盛大展出以來，已經累計超過11萬人次觀賞。展期至8月31日，展期和主題商店即將結束的最後倒數，提醒喜愛奈良美智的朋友把握機會前往觀展。

高雄全家海神職業籃球隊球星余純安(左)、吳曉謹(右)也到內惟藝術中心欣賞《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》展覽。（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市政府文化局局長王文翠表示，由文化總會、奈良美智基金會與高雄市政府共同策劃的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡迴展，以奈良美智為台灣巡展創作的作品《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day）為主軸，加入奈良美智2015年來台旅行時所拍攝的20件攝影作品，自4月1日開展以來至今已經累計11萬1,900人次到高雄來觀賞。王文翠表示，如同奈良美智在開幕時表達希望以作品為大眾創造出能夠放鬆的所在，內惟藝術中心極高的親近性與生活感，無論是奈良鐵粉、學子或是當地社區的居民，大家都能夠輕鬆入場觀展，欣賞藝術家想帶給人的平和與盼望。

文化局表示，繼2021年《奈良美智特展》後，粉絲們引頸期盼多時，這次《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》巡迴展在內惟藝術中心展出，讓全國各地許多粉絲特地前來觀賞作品。家住基隆的奈良粉絲Nana，為了看展而帶著心愛的奈良娃娃，特地南下高雄與作品合照，也開啟兩天一夜在高雄的小旅行；來自新北市的Mingo，帶著如女兒般呵護的公仔娃娃到現場替女兒和作品拍照；喜愛替公仔拍照的台北人小Ｐ，也沒有錯過把奈良娃娃帶到現場合照的機會。而奈良美智主題商店也受到民眾青睞，展期間限量的檯燈與公仔娃娃上架後，目前也都僅存架上最後一組。

來自新北市的Mingo，帶著如女兒般呵護的公仔娃娃到現場替女兒和作品拍照。（圖片來源：高雄市文化局提供）

《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》展出在８月31日結束後，將前往下一站繼續巡迴。文化局提醒，想一睹奈良美智認為自己最好的作品之一《朦朧潮濕的一天》（Hazy Humid Day），也看看奈良美智過去在台灣旅行時的攝影作品，甚至購買奈良美智商品的民眾，請大家把握最後倒數幾天，前往內惟藝術中心觀賞。