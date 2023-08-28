侯友宜到南彰化竹塘鄉慈航宮參拜，與地方鄉親座談，會中他表示，「做人要有信用、說話算話」，要大家支持從基層上來的侯友宜 ，相信侯友宜，一起拼、一起贏。（吳建輝攝）

許久不見的前立委鄭汝芬也現身力挺。（吳建輝攝）

侯友宜中午12點多抵達慈航宮時，吸引大批鄉親夾道歡迎，還有退休警高舉旗幟，高喊侯友宜當選，場面熱絡。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今上午在縣長王惠美及黨籍立委陪同下到北彰化鹿港拜廟吃肉包，下午在彰化議長謝典林的姊姊立委謝衣鳯、媽媽前立委鄭汝芬的陪同下，到南彰化竹塘鄉慈航宮參拜，與地方鄉親座談，會中他表示，「做人要有信用、說話算話」，要大家支持從基層上來的侯友宜 ，相信侯友宜，一起拼、一起贏。

侯友宜今天到訪彰化，上午行程集中在北彰化，下午則到南彰化立委謝衣鳯及鄭俊雄的選區，侯友宜中午12點多抵達慈航宮時，吸引大批鄉親夾道歡迎，還有退休警高舉旗幟，高喊侯友宜當選，場面熱絡。

侯友宜表示，他是一個「惦惦做、實實做」的人，從基層公務人員做起，是本土的孩子，台灣的孩子，台灣的孩子不會拼輸人，他強調他說話算話，腳踏實地在做事情，不管是從警還是當市長，都盡力把每件事情做好。

侯友宜說，台灣的未來他來承擔，他不解從開始參選總統後，他的民調一直落，每天都被罵，電視台、廣播、新聞每天對他講東講西，強調要檢驗一個人的過去，看他有沒有信用，有沒有實在做事情就知道，呼籲鄉親要團結一起顧台灣，要相信侯友宜，我們一起拼、一起贏。