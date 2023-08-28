台股多檔「輝達概念ETF」亦連袂大漲，第一大成份股皆為輝達的國泰智能電動車、國泰費城半導體，持股權重各佔20.87％、9.5％，受惠輝達亮麗財報與產業前景明朗，兩者追蹤的指數今年以來已分別大漲57％、37％。

此外，輝達執行長黃仁勳表示：「一個新的運算時代已經開啟」，再度讓市場看見AI晶片的強勁需求，台股供應鏈將首先受惠，市場更盛傳鴻海奪下輝達新品訂單。24日在台積電領漲下，台股重返月線，AI族群部分續強、部分開高走低，但產業長期趨勢不變，國泰台灣5G+ ETF基金經理人蘇鼎宇表示，投資人可留意布局矽智財、伺服器、組裝、電源供應器、散熱等AI概念題材，或透過國泰台灣5G+ ETF一網打盡。

蘇鼎宇表示，國泰台灣5G+ETF為國內規模最大的台股科技主題ETF，亦是唯一一檔有配息的5G主題 ETF，成份股中超過八成屬於AI相關供應鏈，截至8月24日，基金規模逾新台幣451億元，受益人數超過30萬。在AI助攻下，股價亦揚升至17.33元，成交放量至1.6萬張，較前一日跳增2.1倍。

蘇鼎宇表示，生成式AI市場有望迎來爆發性成長，規模將由去年的400億美元，成長至2032年的1.3兆美元，年複合成長率高達42％，國泰投信建議，可趁勢布局台股AI概念、電動車或半導體相關ETF，掌握AI長線爆發力。