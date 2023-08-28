CALIFORNIA WALK OFF HOME RUN TO WIN THE #LLWS pic.twitter.com/ebhtlNiS9O — uSTADIUM MLB (@uSTADIUMMLB) August 27, 2023

美國威廉波特少棒賽，台灣桃園市龜山國小少棒隊勇奪季軍，10比0大勝美國德州隊。世界冠軍戰由加勒比海區的庫拉索對戰美國加州隊，兩隊打得相當激烈，庫拉索打者Nasir El-Ossais轟出石破天驚的滿貫全壘打，美國加州隊打者Louis Lappe在6局下半以再見全壘打6比5驚險摘冠。

第5局上半，美國加州隊5比1領先，庫拉索攻佔滿壘，Nasir El-Ossais一棒轟出反方向的滿貫炮，飛出右外野圍牆追平比分，整個休息區歡欣鼓舞。他的父親在場邊緊張萬分地說：「我正在流汗，而且不是因為炎熱。」

Curaçao ties the LLWS Championship with a GRAND SLAM in the fifth! pic.twitter.com/OoRmeqQGQo — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 27, 2023

最後半局庫拉索遭到加州隊一棒擊沉，庫拉索總教練Danny Boehle傷心地說：「我告訴球員們，比賽還沒有結束。」雙方都展現運動精神，敲出再見轟的全壘打王Louis Lappe還去安慰對手「你們打得真棒，你們應該感到驕傲。」

庫拉索先前遭到台灣龜山國小9比1擊敗，結果敗部復活上來，在國際組冠軍戰2比0完封龜山國小，跟加州隊的激戰再度證明他們的強悍實力。美國加州隊（來自El Segundo）摘冠之後，獲得場邊日本區代表隊球員的祝賀，展現運動家精神。