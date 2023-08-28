雲林縣提供生理用品並擴大施打HPV疫苗，希望消除月經貧窮、保護男女學生。（張朝欣攝）

雲林縣政府「友善提供多元生理用品推動方案及措施研習」，28日在虎尾鎮虎尾國小登場，縣內高中以下約200名種子教師參與，雲林縣長張麗善表示希望藉由每月提供弱勢家庭生理用品消除月經貧窮，以及擴大施打9價HPV疫苗，讓男女學生都獲得保護，將感染乳突病毒的風險降至最低。

雲林縣政府為營造關懷與友善氣氛，建置性別平等與月經健康促進環境，進而消除性別歧視，奠定校園月經教育與性別平等基礎，特別製作多媒體影音教材，提供教師作為教學使用，運用適齡、適切月經教育，教導學生認識使用生理用品、月經處理與保健，避免性別偏見與區隔。

張麗善表示，縣府針對低收、中低收入戶、經學校老師評估為邊緣戶的國中小學生，每個提供200元生理用品，讓面臨月經貧窮的學生，透過生理用品的補助，在衛生與健康上獲得更多保護，這對青春期的孩子而言，是非常重要的照護。

張麗善說，此次研習活動邀集縣內各校護理人員、保健相關人員，希望他們成為性別平等與月經健康種子成員，回到校園加強宣導，讓男女學生都知道，這是男女有別的生理狀況，同時也符合聯合國永續發展目標 SDGs的性別平權，這部分要從學校教育扎根，讓孩子不要在性別平等上有落差，彼此尊重保護。

張麗指出，今年度雲林開始擴大9價HPV疫苗施打，以前對象為國一女生，將調整到國中二年級男女學生都施打，男學生也一樣要提早保護。雲林縣的預防醫學做得非常多，不只友善提供多元生理用品，也配合「小紅帽」運動，結合校園、店家與企業，在各種場域提供衛生棉給需要的人取用。