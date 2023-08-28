據中新社報導，「學位法草案」今天（28日）提請十四屆大陸全國人大常委會審議。草案對學位獲得者盜用、冒用他人身份頂替他人取得的入學資格，利用人工智慧代寫學位論文，以及學位授予單位非法授予學位等行為，規定了相應的法律責任。

草案共7章40條，包括總則、學位管理體制、學位授予權的取得、學位授予條件、學位授予程序、學位質量保障與監督、附則。

草案明確，已經獲得學位者，在獲得該學位過程中有下列情形之一的，經學位評定委員會審議決定，由學位授予單位撤銷學位證書：學位論文或者實踐成果存在抄襲、剽竊、偽造、數據造假、AI人工智慧代寫等學術不端行為的；盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的入學資格，或者以徇私舞弊等非法手段取得入學資格、畢業證書的；在學習期間存在不應當授予學位的其他違法違規行為的。

草案規定，盜用、冒用他人身份，頂替他人取得的高等學歷教育入學資格等行為，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

在學位授予條件方面，草案要求學士、碩士、博士學位獲得者需要達到相應學術水平或者專業水平，名譽博士學位獲得者需要在特定領域作出貢獻；要求學位授予單位在法定學位授予條件基礎上，制定學位授予具體標準。

在完善學位授予程序方面，草案規定，申請學士學位，由學位評定委員會組織審查，作出是否授予學位的決定；申請碩士、博士學位，在通過同行專家評閱、答辯等程序後，由學位評定委員會組織審核，作出是否授予學位的決定；授予名譽博士學位，由學位評定委員會審議通過，報國務院學位委員會批准。

草案還明確，健全學位授予爭議的解決途徑，保障各方合法權益。學位申請人對有關學位授予決定不服的，可以向學位授予單位申請復核；對復核決定仍不服的，可以向省級學位委員會提出申訴。