新竹市截至目前仍有許多重要校園建設流標，為此，多位市議員28日舉行「新竹校園工程一再流標，學童安全公共幼托不能再等」記者會，他說，後天就要開學了，父母最關心的事情就是孩子通學的安全和校園環境，但不少校園建設不斷流標，這樣的效率，要怎麼讓家長們放心？

議員們表示,目前新竹市還有5個重要教育建設的標案不斷流標，總計流標次數達25次，包含關埔國小體育館及景觀工程、關東國小綠生活通學廊道、三民國小通學廊道、新竹市立幼兒園、富禮國中射箭場館，這些建設事關學童通學安全、教育環境、公共幼托、國手培育，每個都非常迫切，不能再延宕。

其中，關埔國小體育館及景觀工程已經流標9次，原本預計要在明年畢業典禮前完工，但遲遲不能開工，還要讓學生們等多久才能享用到運動和活動的空間？而原本預計要在暑期施作，避免家長接送與社區交通衝擊的校門與人行道工程，也已經錯過了最佳施工期，沒有按照原本的進度規畫執行，造成的額外成本，都要家長和市民承擔。

，根據工程會公布的統計數字，去年新竹市政府公共工程在兩次內順利決標的比例僅有80.65％，遠低於全國各機關的平均，在各地方政府中也屬於後段班，顯示新竹市政府的公共建設計畫與招標一直存在很大的問題。

市議員蔡惠婷則表示，關埔、關東、三民國小，都是新竹市東區將近2000人的大校，學校工程頻頻流標，影響孩子學習與安全甚鉅。尤其關埔國小從2017動工至今，試問全台有哪間小學，蓋了6年還沒有蓋完的？

市議員林彥甫指出，經過他統計政府電子採購網的資料，今年截至7月底，高虹安市府公開招標的流標率高達18％，比去年的10％多出將近1倍，這也導致許多重要公共工程停擺。

廖子齊說，目前許多重大工程都招標超過4次，即便開工也不時常發生推進不順、停工、驗收未過等問題。即便發包出去後，後續工程進度的掌握和銜接也要做好妥善規畫，否則1個又1個發包不出去的工程、1個又1個停工的工地，真的會讓市民對市政失去信心。