鴻海創辦人郭台銘今（28）日正式宣布以總統參選人的身分投入2024總統大選，吸引各界關注，外媒也在現場踴躍提問，結果郭聽完新加坡《聯合早報》的記者提問後，竟酸對方來台灣後學得很快，沒有保持該媒體公正、持平的風格。

郭台銘今日上午開記者會宣布獨立參選，將全面展開連署以取得參選資格，並稱此舉是希望能促成在野陣營整合，將邀請在野陣營其他候選人一起喝咖啡、奶茶，商談國家大事。

來台3年的新加坡《聯合早報》特派員詢問，很多人認為在野陣營支持度已不到6成，代表主流民意的基礎正在慢慢削弱中，且至今沒有人公開說，為了整合可以當副手，而郭曾說過可以在不設任何前提的狀況下與其他候選人喝咖啡，那是否也包括郭為了整合可以不選，或是當副手的選項。

郭台銘回應前，先問對方「來台幾年了」，得到答案後接著說，新加坡《聯合早報》是對亞洲國家、華人世界相當有影響力的媒體，相當公正、持平，他過去也常常收看，並說對方沒有保持《聯合早報》在新加坡的風格，來台僅3年就學到台灣弄很多陷阱的方式，企圖讓他掉下去。

此段回應也讓不少看直播的網友傻眼，有網友留言說，想要民主選票但沒民主態度，面對媒體提問果然霸氣十足全面開嗆；也有人說，這種態度記者嚇到，我也嚇到了。