新科議長陳毓仁代父出征，從政經歷只有8個月議員。（許逸民攝）

澎湖縣議會今日補選議長，本來平淡的選情，因國民黨暗中操作而氣氛緊張。（許逸民攝）

藍俊昇（左三）今在旁聽席上關心侄子藍凱元的投開票情形。（許逸民攝）

澎湖縣議會今日上午10時議長補選，原本平淡選情，卻因國民黨中央決定提名代父出征的無黨籍新科議員陳毓仁，昨臨時運作下，讓原本外界認為會篤定當選議長寶座的副議長藍凱元措手不及，整過補選過程氣氛緊張，最後拱手讓出，從政經歷只8個月的新科議員陳毓仁隨後宣誓就職。

只是，國民黨雖成功搶下這次議長補選，然而這一操作也打破歷年來澎議會和諧生態，預料將來不會再像過去，預算和議案審查皆採協商制，每一席議員就都足代表議會，加上地方上政、經實力雄厚的藍家，勢必不忌憚得離國民黨更遠，恐讓國民黨總統和立委選舉傷更重。

澎湖縣議會在六連任的國民黨籍議長劉陳昭玲因貪污案上月交保並在日前臨時會上宣布辭去議長職後，19席議員當中，也只副議長藍凱元具有問鼎議長寶座的實力及意願，因此外界咸認這次議長補選，也只有藍凱元一人參選。

殊料，藍凱元在參選議長上「努力」不足，僅流於口頭請託，也讓部分議員不滿，私下秘密運作，暗中力拱現任國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全的兒子陳毓仁，在經國民黨中央25日決定提名陳毓仁後，澎縣黨部在陳雙全為兒子操盤下，高度保密，直到昨天下午1時30分許，縣黨部召開委員會議，並召請黨籍議員與會之後，這提名才在內部公開，消息才傳到藍凱元陣營，讓藍措手不及。

雖然慧洋海運董事長兼百世多麗集團總裁藍俊昇，今也關心侄子藍凱元的選情，而親到議會旁聽席上關注投開票情形，但大勢已去。

澎湖縣議會上午雖兩次具名投票補選，結果都一樣，皆是陳毓仁9票，藍凱元7票，另民進黨籍的呂黃春金和蘇育德兩人，則都給自己；只是第一輪投票，勝出的陳毓仁未取得出席議員過半數票數，到最後在第二輪時才算勝出，並以34歲年齡，創下澎湖縣議會最年輕也是從政資歷最菜的議長紀錄。

今天出席兩輪投票的議員，除陳海山缺席外，有18位。兩輪投票結果一樣如下：

投票給陳毓仁的議員有：劉陳昭玲、許國政、張仁和、吳政杰、陳佩真、胡松榮、許育愷、陳毓仁、張再興，共9票。

投票給藍凱元的則有：藍凱元、蘇陳綉色、宋昀芝、魏睿宏、歐中慨、許月里、蔡清續，共7票。

蘇育德仍是投自己一票、呂黃春金投自己一票。