法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）周日（27日）宣布，從9月的新學年開始，將禁止學生穿伊斯蘭長罩袍（abaya）上學，並認為這項規定公平且有必要。

據「法蘭西24」新聞網（France 24）和《路透》報導，法國學校近年愈來愈多學生穿回教罩袍，部分教師和家長因此關係緊張，學校為伊斯蘭長罩袍問題爭論多時，右翼和極右翼推動實施禁令，左翼則認為做法侵犯公民自由。

法國早於2004年3月就立法禁止學生在學校穿戴代表宗教信仰的標誌或服裝，包括尺寸太大的十字架、猶太傳統小帽（kippa）和回教婦女頭巾，但沒有禁止穿伊斯蘭長罩袍。去年11月，教育部把伊斯蘭長罩袍和頭巾列入同組服飾類別，表明如果這些服飾是作為某種宗教信仰的公開展示，將可能被禁止。

艾塔爾接受當地電視台訪問時指，穿伊斯蘭長罩袍上學有違法國嚴格的世俗教育法，從9月4日開始的新學年起，學生將不可以再穿罩袍上學，教育部將向全國學校校長發布明確規定。