「誠品生活新店」橫跨B1~4樓、占地規模達到1.9萬坪，不僅邀請設計師於店內逐層打造「野花園」露台，同時設置親子與寵物友善、可體驗異國風情的戶外露天座席，並有三大咖啡品牌進駐，提供悠活早餐限定時段：時髦咖啡品牌CAFE!N與屢獲紅點及IF國際設計大獎的韓國知名戶外品牌 Helinox 跨界合作，將戶外限定的露營椅移至城市裡的咖啡場域；而星巴克也將於公園景觀第一排的落羽松廣場，打造戶外露天咖啡座，可愜意相聚或享受獨處時光；還有來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee走出山林首次進駐商場，呼應明日之城打造AI科技感咖啡廳。

以「眾人之所．明日之城」為定位，誠品生活新店打造一座立體微型城市，位於4F的書店擁有30米挑高天井，通透明亮的空間能沉浸體驗每日不同光影變化的閱讀氛圍，有長達50米的閱讀大道及豐富多元的閱讀專區，入口處以歐洲經典書店為概念打造「閱讀窗景」，運用古典櫥窗設計呈現經典人文及文學作品；響應熱門串流與影視作品閱讀潮流的「全球讀影專區」，則即時推薦影視小說及動畫作品；掌握閱讀趨勢脈動，除了「多媒閱讀專區」提供線上下串連服務外，也同步展出電子書，體驗虛實整合的知識匯流。因應周邊文教學區，誠品生活新店全新兒童書店提供多元學齡閱讀並引進科技共學讀本、科學玩教具等，打造親子共讀的「探索小學校」。

同時攜手各大國際品牌打造旗艦型大店，包括全球知名服裝品牌UNIQLO及選品店niko and …、studio CLIP、GLOBAL WORK等知名連鎖品牌等及日本最大二手商店2nd STREET等。