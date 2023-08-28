台中市警局刑大偵五隊溯源追查毒品案，發現有毒品前科的54歲張男擁槍自重，疑神疑鬼、隨身攜帶槍彈，警方擔心攻堅時，張男隨時駁火，3月間趁張在家熟睡時抓人，張睡夢中突驚醒被警控制行動，員警在張機車置物箱內查扣1把改造手槍及6發子彈。

警方當天凌晨到張男后里家裡抓人，當時張嫌仍在睡夢中被驚醒，還來不及反應就被警方逮捕，警方出示搜索票，並在屋內搜索，槍械及毒品，當場要求張拿出車鑰匙，但張嫌卻交付另輛家人使用的機車鑰匙給警方，想躲避警方查緝。

張男辯稱其中1部機車鑰匙找不到，企圖掩飾，員警強勢要張交出車鑰匙，仔細搜查該部機車，果真在置物箱內發現有於衣服內包覆1紙袋，內藏槍枝1把，經清槍於彈匣內有6顆子彈，罪證確鑿。

警方搜出具殺傷力之非制式手槍1枝、子彈6顆，經鑑驗具有殺傷力，全案經台中地檢署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第4條第2項規定販賣第二級毒品、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項非法持有槍彈等罪起訴在案，經聲請羈押獲准

台中市刑大呼籲，警方秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，持續強勢執法、掃蕩槍毒，並結合社區警政，擴大掌握治安狀況，以發現隱匿社區或大樓內不法分子，斬除社會治安亂源，呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，警方一定強力打擊，嚴懲不法。