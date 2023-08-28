針對日本政府排放福島核汙水，駐日代表謝長廷日前在臉書上表示，「311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，其實微量的放射性元素反而對身體有益，例如北投溫泉、日本玉川溫泉」，引發外界抨擊。對此，Youtube頻道《野電視94強》今（28）日發起網路民調，針對謝此番發言是否適宜，一窺民眾的想法，結果投票結果出來「一邊倒」。

《野電視94強》所發起的網路民調，截至下午一點時，已經有超過1萬人參與，針對「謝長廷以北投青磺泉溫泉比喻成核污水，你認為恰當嗎？」表態「不恰當！我覺得謝長廷可以拿核污水天天泡澡！」的網友占95%、而認為「恰當，我覺得謝長廷是對的」的民眾僅僅只占5%。

對於該網路投票，網友紛紛表示「全世界的人在聊核廢水， 謝小夫卻在聊漱口杯」、「小夫果然是活在不同的世界。」、「謝長廷，當了幾年的駐日代表，到現在他還沒搞清楚，他的職務是什麼？」、「只要是顏色對了，就對了啦」、「謝長廷敢開直播到排水口喝一杯水，我敢買日本海鮮」。

不過也有民眾持不同意見，稱「我是北投人，正常來說那種氣體是硫磺，我每週都會去陽明山，而且還會去泡溫泉，今天才領悟到原來在謝長廷口中那些水都是核污水」、「內服外用兩相宜」、「我可以誠實地說，90%的台灣人是親美的，80%是親日的」。