提早退休是很多上班族的夢想，一名在科技業工作的男子表示，在台積電上班的朋友名下都有房產、股票等，有的身價高達1億，他問若沒有大筆開銷，是否可提早退休？貼文釣出知情網友說，認識在一線IC設計的朋友，普遍規劃45歲退休，但也有人直言，以現階段通膨的速度，想提早退休根本不可能。

原PO昨（27）日於PTT八卦版指出，日前和在台積電工作的朋友閒聊，言談中發現即便不是高階主管，在新竹竹北幾乎都有房子和股票投資，淨資產至少5000萬以上，甚至還有人有1億身價，他好奇問若沒有大筆開銷，「是不是可以退休了？」

貼文引發網友留言，「認識在一線IC設計的一堆人，普遍都規劃45歲退休」、「沒生小孩的話，可以。有生又想給小孩一切的話，即使年薪500萬，也是得做到50至60歲」、「守財奴永遠無法自由」、「自由是看心境，不是資產」、「有人一出生就退休了」。

但也有人認為，物價年年攀升，薪資漲幅被壓縮，想提早退休根本不可能，「在台灣想提早退休喔！別想了，通膨比你預期的嚴重」。