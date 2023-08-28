台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，此間透天店面樓高2層，屋齡26年，建物面積142.71坪，佔地372.68坪，坐落的中正路段，為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，人流車流旺盛、生活機能佳，且未來區段擁有捷運黃線紅利，整體地段與商業發展後勢看好，同時店面擁有連鎖品牌當金雞母，粗估租金投報率雖不到2%，但長約收租效益穩定，加上該地段頗具長遠增值性，都讓此物件更有創價優勢。

黃明智指出，不動產持有期間逾2年未超過5年，會被課以房地合一稅35%，加上交易過戶相關的費用，粗估僅小賺出場，應非原持有人的置產計劃。由於近期受央行選擇性信用管制，調降購地貸款成數等措施影響，建商推案資金壓力增加，高雄市場就陸續有不少建商，積極重整手上資產，推估這也是讓該建商選擇獲利了結的原因之一，換取現金入袋為安。

事實上，今年市場上也有不少建商將持有土地或建物出售的案例，像是高雄谷樹建設與祿陽建設，今年6月就各以1.85億元及1.46億元，出售位於高雄仁武區後港東段的住宅用地，而兩筆交易皆由三地開發接手。另外，遠雄建設今年8月及1月，分別處分包含位於台中市北屯區愛子幼兒園北屯總校，以及新北市新莊區副都心段一小段等多筆房地，合計總價約51.66億元；華友聯開發今年6~7月，同樣接連處分位於桃園市楊梅區上田段的多筆工業地，目前累計已售出逾萬坪土地，合計總價約12.74億元。