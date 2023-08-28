富達國際表示，依EPFR資料，截至8月23日為止，股票基金單周賣超61.1億美元，另國際股票型基金連三周賣超，單周賣超2.4億美元。然就產業股基金流向而言，科技類股基金連九周買超，單周買超22.7億美元；健康醫療股基金也轉為買超，單周買超8.3億美元。然能源類股基金則轉為賣超，單周賣超3.0億美元。
至於單一國家股票基金資金流向部分，富達指出，美國股票基金及歐股基金都呈現賣超，美股基金連三周賣超，單周賣超76.1億美元；歐股基金則連24周賣超，單周賣超16.3億美元。然中國股票基金及新興市場股基金都為買超，中國基金連七周買超，單周買超31.4億美元；新興市場連七周買超，單周買超21億美元。
富蘭克林投顧表示，截至8月25日為止，近周資金流入科技ETF及醫療保健ETF分別為18.17億美元、9.29億美元，其中科技ETF今年來已吸金逾128億美元。
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