《台灣米其林指南 2023》日前公布必比登推介名單，台北一共有45家入選，臉書粉專「台北捷運」製作一張必比登美食地圖，哪一站有美食立刻一目瞭然，讓網友們大讚實用；但也有人發現「為何文湖線好吃的很少」、「內湖、南港是美食沙漠嗎？」

「台北捷運 Metro Taipei」在臉書PO出一張台北捷運美食地圖，都是今年必比登推介的入選店家，一共45家店，分布在板南線、中和新蘆線、淡水信義線、松山新店線及文湖線上，其中大橋頭站美食最多，有施家鮮肉湯圓、大橋頭老牌筒仔米糕、高麗菜飯原汁排骨湯等5家店，其次是龍山寺站有4家，包括小王煮瓜、源芳刈包、一甲子飲食、昶鴻麵店，劍潭站也有季風、好朋友涼麵、鍾家原上海生煎包3家上榜。

台北捷運還在文中寫道，下次問去哪裡吃飯時，有人再說「都可以」或「隨便」的時候就把這張圖給他，從裡面選絕對不會錯，還表示「TPASS基北北桃都會通帶你爽快享食」。

台北美食地圖PO出後，引起網友紛紛留言，「存下來 以後就不要找要吃什麼啦」、「太厲害的一張圖，感謝」、「超好用」但也有人指出，「內湖、南港是美食沙漠嗎」、「其實還有很多好吃的」。