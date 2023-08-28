桃園市長張善政（右一）視察桃園鐵路地下化平鎮車站出土位置，表示期盼中央與地方合作減少交通衝擊。（呂筱蟬攝）

桃園鐵路地下化平鎮車站出土位置行政院日前宣布確定南移1.2公里，市長張善政28日前往會勘，屆時工程施作臨時軌，平鎮區新光路平交道仍需封閉9個月，地方憂心當地車流量大恐造成交通黑暗期。相關單位討論，初步研擬租用民地做為替代道路，交通部回應，將由鐵道局與地方持續溝通。

張善政說，桃園鐵路地下化原先以平鎮延平路平交道、台66線快速道路以北約100公尺為終點出土，但因鐵路地下化後引道爬升，新光路平交道自施工階段起需永久封閉，對在地交通衝擊非常大，經立委呂玉玲等人向中央反映後，期盼將終點南移至台66線南端出土，交通部也採納此方案，市府後續也會研擬施工期間交通紓解方案，降低對居民產生的衝擊。

呂玉玲表示，雖然中央著手規畫修正方案，讓新光路平交道不用永久封閉，但桃園鐵路地下化工程的進行，未來平交道仍需暫時封閉6到9個月，她建議，在施工期間可利用新光路二段8做為臨時替代平交道，舒緩新光路平交道原先龐大車流。

市議員舒翠玲說，新光路平交道預計在工程施作時要封閉9個月，會同張善政市長與里長試圖找出一個最好的替代方案，採用新光合纖左側新光路，去租用民地銜接到新光路2段8巷，這是對地方交通衝擊最小的方案，但租用過程有賴地方及交通部鐵道局共同協調，希望盡速圓滿租用作為替代道路。

交通部政務次長胡湘麟回應，鐵路地下化平鎮車站出土位置，確定往南延伸1.2公里過台66線，相關程序希望以原來計畫修正方式辦理，另新光路平交道將因工程施作封閉，地方提出的相關方案，會請鐵道局、台鐵局討論是否有替代平交道，在施工期間一定會造成對地方上的交通干擾，希望施工單位這部分能與地方盡量保持溝通。