全球高溫屢創新高，特公盟2022年紀行兒童戶外遊戲空間滿意度調查，2467份民調顯示，近9成家長反映遊戲場白天設施表面過燙無法遊戲，缺乏遮蔭的問題，綠營民代今開記者會，呼籲主管機關正視高溫問題，全面檢視轄內遊戲場，並提出4點具體改善方式。

立委何志偉指出，7月全球氣溫已連續一周打破紀錄，創下美國國家環境預測中心1979年開始紀錄以來的數據新高，衛福部疾管署「即時疫情監測及預警系統」通報急診就醫資料，截至今年6月30日，18歲以下族群因熱傷害就診89人次，約近3年就醫人次2.3倍。

台北市議員鍾佩玲說，台北市有遊具的公園有442座，共融式遊具遊戲場有87座，其中有35座的遊具採金屬製，容易有燙傷問題，雖然公園處檢討後已改善，但檢討數僅限於有金屬遊具的場域，缺乏完整盤點。

由於台灣遊具設備多為國外進口，歐美國家溫帶氣候設計理念與台灣不同，新北市議員戴瑋姍呼籲，政府應將樹蔭、遮陽設備寫入規畫SOP，或載入「設置規則」規範，總不能在金屬遊具旁立牌要求孩子穿厚褲玩溜滑梯，應全面、根本性解決問題。

特公盟政策倡議組組長林珦如說，兒童是熱傷害高風險族群，遊戲場的高溫讓親子怯步，間接使得孩子的遊戲權受到嚴重剝奪，呼籲政府從四點改善，分別是盡量採用自然材質鋪面；增加沙坑、家長陪伴區或在金屬材質遊具增加遮蔭，研議驗收標準或發包需求書；將水霧、戲水設施納入考量；運用都市綠化、鋪面改善、屋頂改善、灑水等措施。

台北市公園處指出，台北市府2021年度已清查，針對遮蔭法規，將遮蔭跟結構共構或設計成可拆式的，不會觸及建築法規規範，這是台北市府的經驗；衛福部說，去年已規定遊戲場設置應該注意遊戲設施材質、整體自然環境來降低兒童熱傷害，也有邀請家長和兒童一起討論安全管理規範；營建署說，衛福部若要修正遮蔭規範，將配合修正要求地方政府應該配合。