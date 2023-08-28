34歲日本男星永山絢斗六月因涉嫌持有大麻遭捕，在住家搜到1.694公克的大麻以及吸食器，雖在6月7日保釋，不過形象早已跌落谷底，28日染毒案首度開庭，19個旁聽席竟有274人申請搶爆，而他出庭時坦承國中2年級就開始碰大麻，原因是「能夠感覺到安心、容易入眠」震驚各界。

綜合日媒報導，永山絢斗因違反《大麻取締法》於今（28）日現身東京地院，對於檢方起訴內容，他全數認罪，並坦承國二時就已經在家鄉學長勸誘下吸食大麻，但是當時覺得不舒服就沒有再碰，18、19歲因為與朋友聚會再度呼麻，隨後就持續吸毒，問及呼麻原因，他表示「可以放鬆心情，睡得著覺」，而檢方求刑6月，他的辯護律師盼獲得緩刑，判決結果會於9月1日出爐。

事實上，永山絢斗於6月因涉嫌持有大麻被警方逮捕，且在住處搜到約1.694公克的大麻以及吸食器，並以日幣300萬（約台幣66萬元）獲得保釋，且被資深媒體人爆料他曾向片商保證沒有吸毒行為，並且透過經紀公司簽下承諾書，說謊行徑，讓日網和片商都氣炸。

不過，永山絢斗上月染毒被捕後，在電視台播出的電影《冬薔薇》、《愛哭鬼的棋蹟》、《峠最後的武士》與漫改劇《DOUBLE》也緊急停播，公司也替他辭演NHK大河劇《致光之君》，不過參與演出的電影《東京復仇者2：血腥萬聖節篇》，則在影迷的期待下，依舊如期於6月30日上映。

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